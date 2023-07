Politie houdt acht vermeende nep-elektriciens aan

De slachtoffers waren vaak mensen die in de avond- en weekenduren dringend verlegen zaten om een elektricien vanwege een acuut elektriciteitsprobleem. De nep-elektriciens pasten websites van bestaande bedrijven aan en betaalden forse bedragen aan Google om met hun nepwebsite bovenaan de zoekpagina te komen.

Voor werkzaamheden werden extreem hoge bedragen tot wel 15.000 euro in rekening gebracht, en soms was het resultaat na afloop slechter dan ervoor, bijvoorbeeld door een goede elektriciteitskast te vervangen door een oude. Slachtoffers die klaagden over de rekening werden geïntimideerd, waarna het bedrag alsnog betaald werd.

De politie adviseert mensen om vooraf een prijs af te spreken. Mensen die te maken krijgen met intimidatie door een "vakman" wordt geadviseerd direct 112 te bellen.