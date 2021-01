Vice-president Pence negeert oproep Trump: geen verrassingen bij vaststellen verkiezingsuitslag

De plechtigheid is in het gebouw van de volksvertegenwoordiging, Het Capitool, van start gegaan, terwijl president Trump verderop Pence net had opgeroepen de ceremonie te blokkeren. Betogers buiten Het Capitool die vinden dat er verkiezingsfraude is gepleegd en Trump heeft gewonnen, zijn begonnen barricades te verwijderen en belagen het gebouw dat de oproerpolitie afschermt.

Pence opende de zitting van beide Kamers van het Amerikaanse Congres om de verkiezingsuitslagen te bekrachtigen. Hij zei niet de persoon te zijn om nu de uitslagen te betwisten, maar leden kunnen dat wel volgens Pence en moeten dat ook doen als ze denken dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

Pence zei dat hij zorgen heeft over de scepsis die bij veel Amerikanen leeft over de uitslagen. Het is normaal een formele gebeurtenis van circa een half uur waarbij de vicepresident een ceremoniële rol vervult. Republikeinse Congresleden hebben om te beginnen meteen bezwaar gemaakt tegen de uitslagen in Arizona. Dit betekent dat de zitting wordt onderbroken voor debat in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De ceremonie kan op deze manier behoorlijk uitlopen. Sommige media vrezen dagenlang.