Dieven slaan toe op begraafplaats: ’Waarom laten ze mijn kind niet met rust?’

Dat vertelt beheerder Henk Kooreman aan Omroep Brabant. „Ik draai al een aantal jaartjes mee in dit vak. Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, aldus Kooreman.

Van meerdere graven werden lantaarns en vazen gestolen. Maar er zijn ook grafornamenten ’met veel geweld’ buitgemaakt. „Als iets is vastgeplakt, vastgelijmd of -geschroefd, en dat is weg, dan is dat niet per ongeluk”, aldus Kooreman tegen de regionale omroep. Hij weet niet om hoeveel vernielingen en diefstallen het exact gaat, maar nabestaanden van ongeveer tien overledenen hebben zich inmiddels gemeld.

Niet de eerste keer

Trees Hulpers is een van die gedupeerde nabestaanden. Van het graf van haar 13-jarige zoon werd een bronzen lantaarn gestolen.„Je kunt zien dat het er gewoon van af is gezaagd.” Hulpers is ontzettend verdrietig, het is immers niet voor het eerst dat er iets werd gestolen vanaf de laatste rustplaats van haar kind. „Waarom laten ze mijn kind niet met rust?”, luidt haar noodkreet op de website van Omroep Brabant.