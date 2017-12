Jaarwisseling droog, maar winderig

Volgens weerbureau Weeronline blijft het in de nieuwjaarsnacht tot zeker 1.30 uur droog op de meeste plaatsen in het land. Daarna wordt het weer buiig en onstuimig.

Dat het droog is wil niet zeggen dat het heel aangenaam toeven is buiten. Temperaturen van 8 tot 9 graden rond middernacht zijn nog zacht te noemen, maar later dalen ze naar een graad of 6. Het blijft echter wel waaien en daardoor is de gevoelstemperatuur ongeveer 4 graden.

Vooral in Zeeland, maar in Zuid-Holland is aan de kust kans op een stormachtige wind en kunnen tijdens buien zware windstoten van 75-85 km per uur voorkomen. Houd met het afsteken van vuurwerk rekening met de onstuimige wind.