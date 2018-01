Bulgarije komende zes maanden EU-voorzitter

Een tijdelijke EU-voorzitter bepaalt de agenda, stelt prioriteiten en speelt een belangrijke rol om alle ministers op een lijn te krijgen. De Bulgaren nemen het stokje over van Estland.

De Bulgaarse regering van de pro-Europese premier Bojko Borisov vindt het ,,een grote eer maar ook een grote verantwoordelijkheid''. Het land loopt niet direct voorop in de EU. Het is een van de armste lidstaten, met de laagste levensverwachting. Het zit niet in de Schengen- of de eurozone. Brussel droeg Sofia onlangs nog op klachten over corruptie te onderzoeken.

Maar het voorzitterschap biedt ook kansen om zich te profileren. De Bulgaren organiseren dan ook 300 evenementen in eigen land als onderdeel van het EU-programma. Op de agenda staan onder meer schone energie, de financiering van de EU na het vertrek van de Britten en een West-Balkantop.