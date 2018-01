Winnend lot Staatsloterij uit Noord-Brabant

De Oudejaarstrekking werd voor de 25e keer georganiseerd. In 2015 en in 2016 viel de hoofdprijs van de oudejaarstrekking op twee halve loten. In 2015 viel het geluk in Noord-Holland en Overijssel. Het jaar daarop waren provincie Zeeland en Gelderland aan de beurt om nieuwe multimiljonairs te verwelkomen.

Het totale prijzenpakket van deze oudejaarstrekking bedroeg meer dan 67,5 miljoen euro, inclusief 250 MINI's. Twee uur voor de sluitingstermijn op oudejaarsdag was er voor 134 miljoen euro aan loten verkocht, in totaal bijna 6 miljoen loten. Dat bedrag ligt iets lager dan vorig jaar toen er voor 137,5 miljoen euro aan loten over de toonbank was gegaan.