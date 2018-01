Vrouwen aangerand met oud en nieuw Berlijn

In de Duitse hoofdstad was het grootste nieuwjaarsfeest van het land. Enkele honderdduizenden mensen kwamen erop af. Bij de Brandenburger Tor was speciaal een veiligheidszone ingericht. Daar konden vrouwen terecht als ze zich onveilig voelden of waren lastiggevallen. De veilige zone werd bemand door medewerkers van het Rode Kruis.

De maatregel was een reactie op de honderden aanrandingen tijdens de jaarwisseling twee jaar geleden in Keulen. Volgens de politie zijn daar dit jaar negen vrouwen aangerand. Drie verdachten zijn geïdentificeerd. Ook had een aantal vechtpartijen plaats. Volgens een woordvoerder waren in Keulen ,,ontzettend veel mensen'' op de been, maar was het aantal incidenten vergelijkbaar met een normale stapavond.

In Hamburg kwamen bij de politie een paar meldingen over seksueel ongewenst gedrag binnen. De politie in München meldde maandagmorgen dat er geen grote incidenten zijn geweest.

In Leipzig greep de politie in, nadat feestvierders op straat vuilnisbakken en andere voorwerpen in brand hadden gestoken. Een groep van veertig tot vijftig personen bekogelde de politie daarna met onder meer stenen en flessen. Een onbekend aantal relschoppers is opgepakt.