Papegaai overtreft rookmelders en redt man bij inferno: ’Anton! Anton!’

De woning in Brisbane stond in lichterlaaie toen brandweeragenten aankwamen om 02.00 uur ’s nachts. Ze zochten bewoner Anton Nguyen. Die was gelukkig al ontkomen en stond buiten te wachten samen met Eric, zijn vogel.

Anton hoorde ’s nachst lawaai. „Toen begon Eric, mijn papegaai, te schreeuwen. Ik werd er wakker van en rook de geur van brand”, reageert Nguyen. „Ik greep Eric, opende mijn deur en zag de vlammen in het huis staan.”

Het rookalarm had hij niet gehoord, zegt Nguyen. „Ik ben in shock, maar ongedeerd.”

Nguyen kon gered worden dankzij het schreeuwen van zijn naam, bevestigt inspecteur Cam Thomas van het Queensland Fire and Emergency Services. „Het dier riep ’Anton! Anton!’. Er waren rookmelders in het huis aanwezig maar de vogel reageerde eerder.” Pas later gingen de rookmelders af, aldus Thomas.

Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend.