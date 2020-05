Wereldwijd 6 miljoen coronabesmettingen vastgesteld

Het besmettelijke coronavirus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich de afgelopen maanden over de wereld. Het hoogste aantal doden en besmettingen is gemeld in de Verenigde Staten. Daar liepen volgens officiële cijfers zeker 1,7 miljoen mensen het virus op en stierven ruim 103.000 patiënten.

Ook Europa is zwaar getroffen. Daar is melding gemaakt van ruim 2,1 miljoen coronabesmettingen en zijn meer dan 177.000 patiënten overleden. De situatie in sommige Europese landen lijkt zich inmiddels te stabiliseren. Daar daalde het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen fors en worden beperkingen versoepeld die verspreiding van het virus moesten voorkomen.

Het virus lijkt nu het snelst om zich heen te grijpen in Latijns-Amerika. Daar kwamen de afgelopen 24 uur meer dan 45.000 nieuwe besmettingen aan het licht. In totaal is daar al bij 944.695 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben, becijferde persbureau AFP. Het dodental gaat er richting de 50.000.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen in de wereld ligt vermoedelijk veel hoger. Dat komt onder meer omdat niet iedereen met het virus wordt getest.