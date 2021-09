China’s nieuwste plan: een ruimtestation van een kilometer lang

Premium Binnenland

Ruimtepuin ramt satelliet: ’Risico voor economie’

Na maanden lijkt duidelijk waarom een Chinese klimaatsatelliet plots uit elkaar spatte. Een botsing in de ruimte met een stuk ruimtepuin is vermoedelijk de boosdoener. Experts waarschuwen voor de risico’s van dit soort ongelukken. Want de mens is meer dan ooit afhankelijk van satellieten.