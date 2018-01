Nederland tijdelijk lid van Veiligheidsraad

Secretaris Generaal van de VN António Guterres, de ministers Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken (VVD) en Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) tijdens een debat over Nederland in de VN-Veiligheidsraad in het Vredespaleis. Ⓒ ANP

NEW YORK - Voor de zesde keer sinds 1946 is Nederland tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nederland neemt het stokje over van Italië. De Veiligheidsraad is het belangrijkste orgaan van de VN op het gebied van vrede en veiligheid.