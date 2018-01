Twee doden door knalvuurwerk in Duitsland

De politie in de oostelijke deelstaat meldde maandag dat de 35-jarige man zware verwondingen opliep bij het afsteken van vuurwerk in Gusow-Platkow. Hij kreeg nog eerste hulp, maar dat was tevergeefs. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De 19-jarige man kwam om tijdens het afsteken van zelfgemaakt vuurwerk in Kleinmachnow.