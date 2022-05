EC tikt Nederland op de vingers

In de jaarlijkse analyse van Brussel over de sterke en zwakke punten van onze economie wordt gewaarschuwd voor de sterk gestegen huizenprijs in ons land.

„Er zijn steeds meer tekenen van overwaardering op de huizenmarkt”, valt te lezen in het kritische rapport. „Hoewel de hypotheekrenteaftrek geleidelijk wordt afgebouwd, is de verlaging slechts gedeeltelijk en blijft het belastingvoordeel genereus.” De grote particuliere schuldenberg is het dagelijks EU-bestuur een doorn in het oog. Om die reden wordt al jaren geadviseerd om een einde te maken aan de typisch Nederlandse regeling.

De zogeheten ’landenspecifieke aanbevelingen’ waren verworden tot een tandeloze tijger, maar daar is verandering in gekomen door het coronaherstelfonds. Als compromis richting Nederland krijgen EU-lidstaten alleen ’coronamiljarden’ als ze voldoende hervormen op basis van de jaarlijkse adviezen.

Nederlands herstelplan als enige nog niet ingeleverd

Nederland heeft als enige land nog geen herstelplan ingeleverd. Het kabinet komt voor de zomer met een definitief plan, maar Den Haag denkt weg te komen zonder te tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Wel ligt er een voorstel om het puntensysteem uit te breiden naar de vrije huursector. Hervormingen op dit vlak staan ook al jaren op het advieslijstje van Brussel.

„Het oprekken van het puntensysteem maakt huren aantrekkelijker”, stelt een Commissie-ambtenaar tevreden vast. „Maar het is geen geheim dat de Commissie liever had gezien dat de hypotheekrente wel wordt aangepakt.” Toch lijkt Nederland niet in de problemen te raken bij het opeisen van de naar verwachting 4,7 miljard euro uit de coronapot.

De nieuwste aanbevelingen voor Nederland gaan over meer dan alleen de woningmarkt. Zo wordt Nederland aangemoedigd om aan de slag te gaan met de uitvoering van plannen om het pensioenstelsel te hervormen. Verder zijn er grote zorgen over schijnconstructies op de arbeidsmarkt en stijgende personeelstekorten. Den Haag krijgt het advies om meer aandacht te besteden aan het activeren van niet werkende allochtonen en het verkleinen van de deeltijdeconomie.

„Dat betekent niet dat iedereen fulltime hoeft te gaan werken, maar met een paar uur per week extra kunnen al veel openstaande vacatures worden ingevuld”, verduidelijkt een ambtenaar van de Commissie. Brussel wijst ook op het feit dat meer dan de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt een deeltijdbaan heeft. „Door meer uren te draaien zou de gemiddelde loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen kunnen worden verkleind.”

Brussel: ’Nederland moet sneller afkicken van fossiele brandstoffen’

Vanwege de wil om onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen heeft Brussel ook gekeken naar het energiebeleid van Nederland. Volgens de Commissie moet ons land sneller afkicken van fossiele brandstoffen en moet er worden gezorgd voor voldoende netcapaciteit. In verschillende delen van het land zorgt dit probleem al voor bizarre taferelen: gesubsidieerde zonnepanelen kunnen soms niet worden aangesloten omdat het elektriciteitsnet dit niet meer aan kan.

De traditionele kritiek op Nederland ’belastingparadijs’ komt voor het eerst niet terug in het jaarlijkse rapport. De Commissie stelt tevreden vast dat er de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen op dit vlak. De jaarlijkse tik op de vingers komt voor Den Haag waarschijnlijk niet helemaal als een verrassing. Voor de totstandkoming van het rapport wordt uitgebreid gesproken met regeringen van lidstaten. Verder is er een rondje gemaakt langs maatschappelijke organisaties, universiteiten en de sociale partners.