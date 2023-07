Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachte is verward ogende man met plastic pakket Arrestatie na fatale steekpartij in Leiden: ’Boeien om en een masker op’

Door Gerda Frankenhuis en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Een arrestatieteam voert de verdachte van de fatale steekpartij in Leiden af. Ⓒ AS Media

Leiden - Het is zes over drie vrijdagmiddag als er aan de Lammermarkt in Leiden uit een geblindeerde zwarte auto enkele potige mannen stappen. Ze omsingelen een verward ogende voetganger met een plastic pakket in zijn hand en kort daarna wordt de man, geboeid en met een blinddoek voor, afgevoerd.