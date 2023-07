Klopjacht op dader steekpartij Leiden, 66-jarige man overleden en twee anderen gewond

Meerdere zwaarbewapende politie-eenheden van de Dienst Speciale Interventies staan klaar om bij de klopjacht op de man te helpen. Aan de Oude Rijn lopen in de ochtend agenten met kogelwerend vest rond. Een ambulance staat klaar op een brug, terwijl politie in het pand waar de gruwelijke steekpartij rond 9.30 uur ’s ochtends plaatshad het onderzoek voortzetten. Kort ervoor kwamen er op de A4 vier donkere auto’s met zwaailicht en een bloedsnelheid richting Leiden gereden.

Voor velen is het onduidelijk wat er in het pand - waar onder andere Diaconaal Centrum De Bakkerij zit, maar ook een dependence van Vluchtelingenwerk - is aangetroffen nadat de dader, volgens bronnen een man met een baardje, daar was vertrokken.

Een vrijwilligster van De Bakkerij komt in paniek aan, maar wordt bij het politielint tegengehouden door een agent. „Oh mijn arme collega”, roept ze uit. „Is alles oké met haar? Ik wil haar ondersteunen.” De agent kan haar niet meer antwoorden dan: „Er wordt voor iedereen goed gezorgd.” De vrouw zegt dat ze zich ’kapot is geschrokken’, maar wil er verder niet over uitweiden. Of haar collega een van de slachtoffers is, is onduidelijk.

Koortsachtige zoektocht

Naar de man wordt dan nog altijd koortsachtig gezocht, nadat hij rond 9.30 uur in het pand van de Bakkerij meerdere personen ernstig verwondde. Hij nam de benen en is sindsdien nog spoorloos. Volgens de politie gaat het om een man met een getinte huidskleur, kort haar en een baardje. Hij draagt een donkerblauwe trui met donkere broek. Saillant detail is dat hij gewond is aan zijn hoofd.

De politie dook op meerdere locaties in de stad op. In de Hoflaan werd iemand met veel vertoon aangehouden, maar hij bleek onschuldig. Ook bij een moskee aan het Ter Haar-plein stond politie. Een tip dat de man zich in een parkeergarage vlakbij de plaats delict schuil hield bleek niet te kloppen, net als een aanwijzing dat hij nabij een aanpalende slijterij een pand in was gegaan. Zwaarbewapende gingen eenheden ernaartoe, maar ook dat bleek loos alarm.

Na het steekincident werden twee traumahelikopters ingevlogen voor de zwaargewonde slachtoffers, van wie er naderhand een overleed: een man van 66. De slachtoffers zouden medewerkers van De Bakkerij zijn. Het zou gaan om een betaalde medewerker, een vrijwilliger en iemand die er werkt namens een andere organisatie die een ruimte in het pand huurt. Voorzitter Bert Verweij laat via de regionale zender Omroep West al weten zich zorgen te maken over de slachtoffers. „De berichten zijn niet gunstig.”

Noodopvang aan vluchtelingen

In het pand van de Bakkerij is naast het Diaconaal Centrum, dat onder meer de noodopvang van vluchtelingen coördineert samen met de lokale kerken en parochiekernen en hulp biedt aan ieder die dat nodig heeft, ook Vluchtelingenwerk Leiden en Stichting Thuis in Taal gevestigd.

Aan de mensen die er dagelijks naar binnen gaan zit ’een steekje los’, zegt een buurtbewoner. „Het zijn personen waar echt wel iets mee aan de hand is, verslaafden voornamelijk.” Een vrouw zegt dat haar man al snel door had dat er iets aan de hand was. „Hij hoorde ineens gegil, en wist toen wel dat het ernstig was.”