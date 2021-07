Binnenland

Extreem veel dode eenden aangetroffen rondom Hengelose camping

In de omgeving van camping de Zwaaikom in Hengelo hebben dierenambulancemedewerkers zondagochtend extreem veel dode eenden aangetroffen. De dierenambulance waarschuwt hondenbezitters via Facebook: ,,Pas op, laat de honden niet in het water zwemmen.’’