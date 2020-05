Britse seksmaniak opgepakt voor Amsterdamse parkverkrachting 1993

Een vrouw liep in november 1993 door het Erasmuspark met haar hondje toen een man een gesprek met haar aanknoopte. Ⓒ Google Streetview

AMSTERDAM - Ruim een kwart eeuw na een zeer ernstige verkrachting van een vrouw in een park in Amsterdam, is de vermoedelijke dader alsnog tegen de lamp gelopen. Een dna-match heeft de politie op het spoor van een Britse extreme zedendelinquent gezet die al veertig keer is veroordeeld.