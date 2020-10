Nikkei eindigt opnieuw hoger

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de plus op 23.433,73 punten. Vooral de onder de technologiebedrijven en in de chipsector werden winsten geboekt in navolging van de stevige koerswinsten bij Amerikaanse branchegenoten. Telecomonderneming en techinvesteerder SoftBank dikte 2,4 procent aan en chipbedrijf Screen Holdings klom 1,6 procent. Hino Motors kreeg er 6,2 procent bij. Het bedrijf gaat samen met Toyota een elektrische vrachtwagen ontwikkelen voor de Noord-Amerikaanse markt.

De All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten. De Australische goudbedrijven Northern Stars Resources en Saracen Mineral Holdings kondigden aan te gaan fuseren en stegen rond 10 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent hoger en de Kospi in Seoul steeg 0,2 procent. In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege de viering van de Gouden Week-vakantieperiode in China.