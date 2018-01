Toch weer geweld tegen hulpverleners

In totaal waren er in Amsterdam vijf incidenten waarbij hulpverleners werden bedreigd of belaagd met zwaar vuurwerk, blijkt maandag uit het voorlopige beeld van de gemeente. Van de 165 keer dat de brandweer uitrukte, gebeurde dat 24 keer voor een brandend voertuig. Zeventien auto’s, twee vrachtwagens en vijf scooters brandden uit. De politie hield in totaal 43 mensen aan.

„Dit soort incidenten gebeuren helaas elk jaar, maar elk incident is er één te veel”, aldus een verklaring van onder meer het Openbaar Ministerie, politie en gemeente, die agressie tegen hulpverleners „volstrekt onacceptabel en schandalig” noemen.

Politie, brandweer, medewerkers op de ambulances en de gemeente geven aan dat de jaarwisseling in Amsterdam desondanks ’rustig’ is verlopen. Grote incidenten bleven uit en de sfeer op straat was gemoedelijk. Brandweerauto’s en ambulances hadden het niet drukker dan vorig jaar.

Brandweer niet belaagd: ’Mooi’

Brandweer Nederland zegt verheugd te zijn dat brandweerlieden tijdens de voorbije jaarwisseling nauwelijks doelwit zijn geweest van agressie en geweld.

Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland noemt het „mooi om te zien dat er nagenoeg geen agressie tegen brandweercollega’s heeft plaatsgevonden.” Dat was vorig jaar in tien regio’s nog wel het geval. Wel was er in de regio Noord-Holland Noord sprake van verbaal geweld tegen een centralist van de meldkamer.

Handen af!

Voor de jaarwisseling riep Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in De Telegraaf nog op om hulpverleners met rust te laten.

„We tonen geen seconde begrip voor wie dat doet”, zei hij over belagers van politie, brandweer en andere hulpdiensten. „Handen af van onze hulpdiensten.”

Utrecht, Rotterdam, Den Haag

In de regio Rijnmond heeft de politie 90 arrestaties verricht in 32 gemeenten. Er waren in totaal 44 autobranden. In de Rotterdamse wijk Bloemhof gooide een groep van twintig personen vuurwerk naar brandweerlieden. De brandweer spreekt van een ’drukke jaarwisseling’ waarbij ambulances en brandweer ’een grote inspanning leverden’.

Ook in de stad Utrecht brandden 17 auto’s uit, terwijl dat er vorig jaar 24 waren. De brandweer spreekt daarom van een ’rustige jaarwisseling’.

In Den Haag werd een RTL-cameraman belaagd, terwijl ook agenten werden bekogeld met vuurwerk. In totaal werden er 98 mensen aangehouden in de Veiligheidsregio Haaglanden, waartoe ook onder meer Delft, Zoetermeer en Westland behoren.

