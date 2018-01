Tienduizenden Fransen zonder stroom door storm

Er wordt hard aan reparaties gewerkt en het weer lijkt beter te worden. Franse media meldden dat de storm grote schade heeft veroorzaakt, niet alleen aan de kust.

In de noordelijke badplaats Le Touquet heeft het natte stormachtige weer geleid tot woede bij een vakbond voor politiemensen. Die stelt dat de agenten die de woning van president Emmanuel Macron in die plaats moeten bewaken, beter door hun werkgever tegen regen beschermd dienen te worden. Aanleiding is een conflict over een agent die tijdens een hevige bui beschutting zocht in een auto.

Een vakbondsman vindt het bijvoorbeeld belachelijk dat er overdekte wachtershuisjes staan voor de agenten voor het presidentiële buitenverblijf in Le Lavandou aan de Rivièra, maar niet in het natte noorden. Burgemeester Lussignol van Le Touquet heeft beloofd te bekijken wat ze voor de verregende agenten kan doen.