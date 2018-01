Trump sneert naar Pakistan over terroristen

Donald Trump en ’first lady’ Melania Trump, met zoon Barron, op een nieuwjaarsfeest op Palm Beach. Ⓒ REUTERS

PALM BEACH - De Amerikaanse president Trump is op nieuwjaarsdag fel uitgevaren tegen bondgenoot Pakistan. Hij twitterde dat zijn land gek genoeg in de afgelopen vijftien jaar meer dan 33 miljard dollar (27,5 miljard euro) aan hulp heeft geschonken en dat de VS er niets voor terugkrijgen.