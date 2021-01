EU boos over nieuw aanbod AstraZeneca voor 8 miljoen extra vaccins

Het Brits-Zweedse AstraZeneca en de EU zijn verwikkeld in een hoogopgelopen ruzie over de levering van zijn coronavaccin, dat vrijdag waarschijnlijk wordt goedgekeurd voor gebruik in de unie.

Het bedrijf zou in de eerste drie maanden van het jaar volgens Brussel minstens 80 miljoen doses leveren, of eigenlijk zelfs 120 miljoen. Maar AstraZeneca kondigde vorige week plotseling aan dat de EU slechts op 31 miljoen mag rekenen, omdat de productie in een Belgische fabriek hapert.

De vaccinmaker zou eerder deze week hebben aangeboden 39 miljoen doses te leveren. Maar dat is nog veel te weinig, vindt Brussel volgens de ingewijde. Bij het tot dusver laatste overleg van AstraZeneca met de Europese Commissie en de EU-landen zou de fabrikant dat bod niet hebben verhoogd.

Veel EU-landen, ook Nederland, hebben zwaar ingezet op het vaccin van AstraZeneca. Nederland hoopte in februari en maart al miljoenen vaccins te ontvangen, maar zou het met wat nu op tafel ligt moeten doen met ongeveer 1,2 tot 1,5 miljoen.