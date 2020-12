AstraZeneca gaat met Russen kijken naar combineren vaccins

Het Spoetnik V-coronavaccin is volgens de ontwikkelaars meer dan 90 procent effectief, terwijl dat van AstraZeneca een effectiviteit van ruim 70 procent heeft. Mogelijk kan dat ook omhoog naar 90 procent door een combinatie van doses, maar dat wordt nog nader onderzocht.

Volgens Kirill Dmitriev, hoofd van het staatsinvesteringsfonds RDIF, gaat AstraZeneca nog dit jaar een onderzoek optuigen waarin de twee vaccins worden gecombineerd. Dat meldt Dmitriev in een verklaring. FDIF financiert de ontwikkeling van het vaccin aan het Gamaleja Instituut.

De ontwikkelaars hadden vorige maand op Twitter al voorgesteld om de twee vaccins te combineren. Zowel het Oxford-vaccin als het Russische vaccin is gebaseerd op een onschadelijk virus om zo het lichaam instructies te geven om bepaalde proteïnen aan te maken. Die techniek werd eerder gebruikt voor een ebolavaccin.

De samenwerking kan wellicht wel op weerstand rekenen in Groot-Brittannië. Dat land maakte in juli bekend dat Russische staatshackers hadden geprobeerd informatie over vaccins te stelen van universiteiten en farmaceutische bedrijven wereldwijd. Bovendien kan het tot controverse leiden omdat het Russische vaccin eerder onder vuur lag toen een groep wetenschappers rond de Italiaan moleculair bioloog Enrico Bucci claimde dat de Russen hadden geknipt en geplakt met grafieken in hun onderzoek.