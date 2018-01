Sylvana Simons presenteert lijst vol radicalen

Simons, zelf lijsttrekker, doet op 21 maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam met haar partij BIJ1. De partij doet volgens Simons ’recht aan onze kleurrijke stad’. Ze stelt op te komen voor ’radicale gelijkwaardigheid’ en wil ’geen genoegen nemen met oppervlakkige of cosmetische verbeteringen’. Dat wil ze doen met een clubje activistische aanhangers.

Kandidaat Jazie Veldhuysen wil zich bijvoorbeeld focussen op het ’vertegenwoordigen van een duidelijk internationaal georiënteerd dekoloniaal en antikapitalistisch geluid’, activist Cailin Kuit wil het ’institutioneel racisme en validisme’ uitbannen. Kandidaat-raadslid en ex-dakloze Naomi Doevendans hoopt middels ’privilegetrainingen’ mensen verenigen. In het verleden was de politiek niet aan haar besteed, onder andere vanwege de ’normalisering van discriminatie, de propaganda en de onwetendheid’.

Oud-kraker ’vreer’ schrijft dat hij zich geen leven kan indenken zonder activisme en hield zich bezig met de ’linkse strijd in het algemeen’. „Ik heb de schurft aan het kapitalistische uitbuitingssysteem waarin we zitten”, is de boodschap. Kandidaat Bob Schoute schrijft dat de politieke partij van Simons de ’bindende factor is’. Hij vertrok, nadat ’het warme badwater van de witte suprematie begon te stinken’ naar Amsterdam.

Bekende namen

Bekendere namen op de lijst zijn pro-Palestina-activiste Anja Meulenbelt, die voorheen voor de SP in de Eerste Kamer zat. „De onacceptabele onderdrukking van Palestijnen die maar voortduurt heeft van mij nog meer een activist gemaakt dan ik al was”, schrijft ze. Ook Sunny Bergman, die zich in het verleden in de Zwarte Piet-discussie mengde, en emeritus hoogleraar genderstudies Gloria Wekker steunen BIJ1.