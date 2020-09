Vegan activisten bekogeld met KFC kippenpoten

Activist Bradley Shaw zegt teleurgesteld te zijn in het geplaag. „Het is een beetje veganistje pesten”, aldus de veganist. Medewerkers van de slagerij waren niet blij met het bezoek, maar lieten deelnemers van het ’vreedzame protest’ verder met rust.

De groep was in shock toen ze uit het niets met kippenpoten werden bekogeld. „Ik denk dat de daders ons hebben zien staan en vervolgens besloten om langs de KFC te rijden en ons een lesje te leren”, vertelt een activist aan lokale media. Vrienden van de daders zouden het incident hebben gefilmd. De politie werd ingeschakeld maar vertrok niet veel later omdat de demonstranten ’niets illegaals deden’.

’Controversieel onderwerp’

Het is niet de eerste keer dat activisten te maken krijgen met dit soort gedrag. „Ik ben inmiddels gewend dat mensen het niet eens zijn met mijn overtuigingen. Veganisme is een controversieel onderwerp, maar we zijn hier alleen om op te komen voor de dieren”, aldus Shaw.