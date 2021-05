Erfgenamen eisen meesterwerk Kandinsky terug van Stedelijk Museum

Premium Binnenland

Verdachte Van Gogh-roof is beruchte Franse kunstdief Nils M. (58)

De 58-jarige man die begin april is opgepakt voor de roof van twee schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals uit musea in Laren en Leerdam, is de beruchte crimineel en kunstrover Nils M. De Fransman zat in 2012 achter een spectaculaire kunstroof met een bom in Museum Gouda.