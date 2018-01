Vermiste Duitser terecht: ’Hij heeft wat uit te leggen’

Er werd met speurhonden naar hem gezocht in de bossen. Ook is een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man volgens lokale fotografen gevonden in een hotel.

De politie kan enkel bevestigen dat hij ’in goede gezondheid’ is gevonden. „Wij verwachten dat hij ook aardig kan uitleggen wat hij de afgelopen uren heeft gedaan”, vertelt een woordvoerder, die het verhaal over het hotel bevestigt noch ontkent.

In welke plaats de Duitser is gevonden, wil de politie ook niet zeggen, maar het was niet op Lauwersoog.