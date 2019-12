Twijfel over Broekers-Knol na afwijzing Marokko

„We lijken eerder een stap verder weg dan dat we dichterbij zijn gekomen”, zei Kamerlid Van Toorenburg van coalitiepartij CDA. Ook D66 wil eindelijk eens van de staatssecretaris weten wat ze Marokko gaat bieden ’zodat wij hier vanaf zijn’, zei D66-Kamerlid Groothuizen.

De VVD-bewindsvrouw kwam na recente afwijzingen van het Noord-Afrikaanse land niet verder dan dat de situatie ’complex’ is en dat er met het hele kabinet ’keihard wordt gewerkt’ om de band met Marokko aan te halen. Onlangs zei de staatssecretaris dat ze in Marokko niet aan tafel komt om haar punt te maken. Donderdag haakte de ambassadeur van Marokko op het laatste moment af, waardoor Broekers-Knol zelfs niet met een vertegenwoordiger het gesprek aan kon gaan.

Stevig signaal afgeven

VVD-Kamerlid Becker stelde voor met de harde hand Rabat tot de orde te roepen. „Diplomatieke voorzichtigheid levert weinig op. De tijd van lief vragen is voorbij.” De liberaal denkt aan intrekken van visa en landingsrechten.

Partijgenoot Broekers-Knol kon de Kamer op geen enkele manier geruststellen. Ze kon bovendien niet uitleggen wanneer het mis is gegaan tussen Nederland en Marokko. „Het is complex, we werken hard samen. In het vroege voorjaar kom ik met een brief waarin ik laat weten wat we kunnen doen.” De schoffering van Marokkaanse kant ziet zij anders. „Die dingen kunnen gebeuren. Buitengewoon spijtig dat ik niet met hem heb kunnen spreken, maar we moeten het niet groter maken dan het is.”

Afspraak

Kamerleden van links tot rechts twijfelden openlijk aan het optreden van Broekers-Knol. De PvdA wil haar zelfs per direct van het dossier halen. „Ook de bewindspersoon faalt, omdat ze geen afspraak kan maken met Marokko”, zei PvdA-Kamerlid Kuiken. „Leg dit bij Buitenlandse Zaken neer. Dit kunnen we niet blijven verprutsen.”

De PVV, SP en SGP reageerden nog harder. „Bent u nog wel de geschikte persoon om dit te doen”, vroeg PVV-Kamerlid Emiel van Dijk. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemde het ’een puinhoop’. „Ze wordt gewoon afgewezen door Marokko.” SGP’er Stoffer benadrukte dat Nederland door Marokko ’in zijn hemd is gezet’. Er werd vanuit de Kamer op aangedrongen dat Broekers-Knol snel met een oplossing moet komen.

Asielaanvraag

Er zou donderdag worden gesproken over uitgeprocedeerde asielzoekers die door Marokko maar zeer mondjesmaat worden teruggenomen. Na een eerdere afwijzing lijkt Nederland steeds minder kans te maken op een gesprek over terugname van uitgeprocedeerde asielzoekers.