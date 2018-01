Trump wil wisseling van de wacht in Iran

„Zij (de Iraniërs) hunkeren naar voedsel en naar vrijheid. De rijkdom van Iran wordt er net als de mensenrechten leeggeplunderd” twitterde Trump in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida.

Eerder al liet Rex Tillerson, minister van Buitenlandse Zaken, zich ontvallen dat hij hoopt op ’regime change’ in Iran. Hij zou de ’elementen binnen Iran die naar een vreedzame transitie naar een andere overheid’ toewerken, gaan steunen. Nu bevestigt Trump dus, na een serie van verbale aanvallen op Iran, dat hij hoopt op een ander regime.

Sinds donderdag zijn er in talrijke Iraanse plaatsen betogingen. Ze hadden eerst vooral prijsverhogingen als thema, maar ontwikkelen zich tot een massaal protest tegen de conservatieve sjiitische geestelijkheid die het land sinds 1979 regeert. Inmiddels zijn er al zeker tien doden gevallen.

Of de Amerikanen betrokken zijn bij de protesten, zoals vroeger bij ’kleurenrevoluties’ in Oost-Europa en volgens Iran zelf ook bij protesten in 2009, is niet bekend.