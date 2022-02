Nederlandse vrouw door bouwvakkers dood gevonden in leegstaand gebouw in Italië

De 40-jarige Sara was sinds begin december spoorloos. Zelfs het veel gekeken Italiaanse tv-programma Chi l’ha visto? (Wie heeft hem gezien?) besteedde in een uitzending aandacht aan haar verdwijning. Ze was spoorloos nadat ze een grote ruzie had gehad met haar Italiaanse vriend Corrado Mannato, waarna ze zonder geld, zonder identiteitsbewijs en zonder mobiele telefoon uit huis was weggegaan.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oorzaak van haar dood. Er wordt zowel met moord als zelfmoord rekening gehouden. Er zal autopsie op haar lichaam worden verricht.

Sara woonde tot 2018 in Nederland. Daarna leerde ze Corrado kennen en kwam ze in Italië wonen. In het programma Chi l’ha visto? had de Italiaan gezegd dat ze ruzie hadden gehad, maar dat er geen fysiek geweld was gebruikt. Sara zou het niet prettig hebben gevonden in Italië en terug hebben willen gaan naar Nederland. Corrado zei tijdens het programma dat hij dacht dat ze buiten even wilde afkoelen en had nooit had verwacht dat ze niet meer terug zou komen. Hij zei dat hij hoopte dat ze nog leefde en ergens veilig was.