Man rijdt met kleine kinderen in auto 87 kilometer per uur te hard

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

BERKENWOUDE - Een man (35) reed zondagmiddag op de N210 bij Berkenwoude (Zuid-Holland) met twee kleine kinderen in de auto 167 kilometer per uur op een weg waar de maximumsnelheid 80 kilometer per uur is.