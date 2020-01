Nederlandse militair opgepakt op Bonaire om dronkenschap en bedreiging

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

KRALENDIJK - Een Nederlandse militair is opgepakt op Bonaire voor openbare dronkenschap. Daarnaast zou de 31-jarige man iemand hebben bedreigd op Curaçao, waar hij gestationeerd is. De man is inmiddels weer op vrije voeten, maar hij blijft verdachte, aldus de Koninklijke Marechaussee.