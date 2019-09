D66 wil veestapel halveren

De rechter zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse beleid om in de toekomst goed te maken wat er te veel aan stikstof wordt uitgestoten. Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen daardoor stil. En dat terwijl de woningnood groot is.

Nu het mes moet in de stikstofuitstoot, moeten daarom vooral de landbouw en het verkeer dat opbrengen en de woningbouw worden ontzien, stelde D66 zondag al. Dat is tegen het zere been van met name coalitiepartners CDA en VVD.

Maar De Groot wijst erop dat de landbouw verantwoordelijk is voor 70 procent van de stikstof die Nederland uitstoot. „Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek.”

Landbouwminister Carola Schouten wil de veestapel al verminderen, maar dat gaat De Groot niet snel en niet ver genoeg. Schouten zou nog meer boeren moeten uitkopen. Ook moet de overstap op kringlooplandbouw, waarbij de boer niet langer leunt op veevoer en kunstmest uit het buitenland en niets verloren laat gaan, aantrekkelijker worden. Als boeren voor kringlooplandbouw kiezen, krimpt de veestapel al meteen.

De 100 miljoen kippen en 12 miljoen varkens maken in Nederland het leeuwendeel van de veestapel uit.