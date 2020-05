Politie doet inval in woonwagenkamp Maarheeze

Ⓒ ANP XTRA

Maarheeze - Sinds vrijdagmorgen 7.00 uur is de politie bezig met een actie op een woonwagenkamp in het Brabantse Maarheeze. De politie is op zoek naar (vuur)wapens. In totaal zijn er rond de 100 medewerkers van politie en OM ingezet voor deze actie.