Kerstmarkt in Nice ontruimd nadat man dreigde ’alles op te blazen’

Dat melden Franse media. „Een man liep snel langs een bewakingsagent en zei dat hij ’alles op zou blazen’, waarbij hij suggereerde dat hij explosieven op de kerstmarkt had geplaatst”, vertelt burgemeester Christian Estrosi aan persbureau AFP.

Verdachte opgepakt in warenhuis

„De agent heeft de informatie en zijn signalement direct doorgestuurd naar de veiligheidsdiensten. Met behulp van onze bewakingscamera’s hebben we de man snel kunnen opsporen waarna hij door de politie is gearresteerd in een nabijgelegen warenhuis”, aldus Estrosi.

Er waren op het moment van de evacuatie zo’n 3.500 mensen aanwezig op de kerstmarkt in het centrum van de stad. De ontruiming van het evenement op Place Masséna verliep rustig. Volgens de burgemeester was het plein in twintig minuten leeg.

De markt die alleen toegankelijk is via beveiligingspoorten, is geïnspecteerd door de politie, die geen explosieven hebben kunnen vinden. Rond 17.00 uur kon de kerstmarkt weer open voor publiek.

Aanslag 2016

De autoriteiten namen zaterdagmiddag geen enkel risico nadat Nice in 2016 werd getroffen door een aanslag. Op 14 juli, een nationale feestdag, reed een terrorist met een vrachtwagen in op het publiek dat massaal op de been was voor het vuurwerk die avond. Er kwamen 86 mensen om het leven bij de aanslag en 450 mensen raakten gewond.