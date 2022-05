Utrechter en Brit aangehouden in internationaal drugsonderzoek

Beide verdachten worden binnenkort overgeleverd aan Nederland. Justitie verdenkt de Utrechter ook van betrokkenheid bij de invoer van een partij van ruim 16.000 kilo cocaïne. Die partij drugs is op 12 februari vorig jaar door de douane in Hamburg onderschept. De cocaïne zat in drie containers afkomstig uit Paraguay. Een man uit Vlaardingen is inmiddels voor zijn rol bij die drugsimport veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf.

In dit internationale drugsonderzoek hebben politieteams in België, Duitsland, Nederland, Paraguay en Spanje op 20 april dit jaar al tientallen verdachten aangehouden. Ook zijn toen acht panden in Nederland en drie in Spanje doorzocht. Daarbij werd onder meer een geldbedrag van 2,8 miljoen euro aangetroffen.