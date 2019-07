Rutte wist vooraf niet van Maxima-gesprek

De ontmoeting leidde deze week tot ophef. Vlak voor het onderonsje op de G20-top in Osaka maakte de VN in een rapport bekend dat er ’geloofwaardig bewijs’ is dat Bin Salman achter de gruwelijke moord op journalist en dissident Jamal Kashoggi zat.

Rutte is politiek verantwoordelijk voor de handel en wandel van het koninklijk huis. De Tweede Kamer vindt dat onze koningin nooit met Bin Salman in gesprek had moeten gaan. Een Kamermeerderheid nam deze week een motie aan waarin staat dat het kabinet voortaan beter zijn best moet doen om de risico’s die aan zulke ontmoetingen kleven beter in te schatten en te voorkomen.

Bekijk ook: Tik voor kabinet om ontmoeting Máxima

Politieke tik

Rutte is verre van onder de indruk van de politieke tik die de Kamer via de motie aan het kabinet uitdeelde, liet hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie weten. Hij staat nog steeds vierkant achter minister Blok die wel van het gesprek wist en er groen licht voor gaf. „Ik hoef het niet altijd eens te zijn met een parlementaire meerderheid”, zei hij over de Tweede Kamer. Of het kabinet aan de opdracht uit die motie gehoor gaat geven weet hij nog niet. „Die motie zullen wij bestuderen.”

Máxima sprak als speciale VN-gezant met Bin Salman over het verbeteren van de financiële positie van vrouwen en hun toegang tot financiële systemen. In Saoedie Arabië werden de beelden vooral gebruikt voor propaganda.

Rutte zegt dat het werk van onze koningin ’van groot belang’ is. „Ik verdedig dit echt voor honderd procent. Ik sta er vierkant achter.”

Bekijk ook: Minister Blok staat achter ontmoeting Máxima en Bin Salman

Bekijk ook: Pijnlijke miskleun