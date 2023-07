Vermiste vrouw (31) na week levend teruggevonden in moeras van natuurpark

Kopieer naar clipboard

Een vrouw die in de VS in verwarde toestand al een week lang vermist was, is teruggevonden en uit een moeras getrokken waarin ze vastzat. Ze zou meerdere dagen geen kant op hebben gekund in een natuurpark in het noordoosten van de Verenigde Staten. Haar familie is opgelucht.