Bewoner kleinste stembureau van ons land: ’Ze komen allemaal op de koffie’

Marle is een klein buurtschap aan de westkant van de IJssel en behoort tot de gemeente Olst-Wijhe. Bijna alle bewoners van de twintig woonhuizen en een aantal verspreide boerderijen weten de weg deze dag te vinden naar het mini-stembureau. „Ze komen allemaal bij me op de koffie”, lacht Wim Westhoff, voorzitter van het stembureau en bewoner van het huis.

Vanwege het geringe aantal stemgerechtigden die in deze voormalige boerderij een stem uitbrengt, is er voor iedereen ook tijd voor een praatje. En wie komt, krijgt koffie. Regelmatig wordt na het uitbrengen van de stem in de keuken en kamer even nagepraat in het pand aan de Marledijk 2, dat al sinds 1948 tijdens verkiezingsdagen dienst doet als stembureau.

’Veel onvrede’

Al vroeg in de ochtend gaat de partijnaam BBB vaak over de tong. En dat is niet zo raar. De meest recente peiling van I&O Research laat zien dat de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas weleens de grootste kan worden in Overijssel.

„Ik ben zelf boer geweest en tamelijk veel inwoners van Marle zijn dat nu nog. Het is een echte plattelandsgemeenschap”, zegt Wim Westhoff. „Stikstof is een heel belangrijk thema voor de stemmers. Er heerst op het platteland ook veel onvrede over het overheidsbeleid. En niet alleen de boeren hebben er moeite mee”, weet de voormalige melkveehouder.

„Even mijn stem uitbrengen voordat ik naar het werk ga”, zegt Trudy Barnard. „Altijd gezellig hier.” Ⓒ Robert Hoetink

„Zeker vijftig kiezers verwacht ik vandaag”, zegt de bewoner van de boerderij. „Van een inwoner weet ik zeker dat die niet komt en van twee bewoners twijfel ik of ze komen. De rest zal er zeker zijn.” Daarnaast stappen ook veel kiezers van buiten Marle de huiskamer binnen omdat het zo’n leuke stemlocatie is.

„We komen boven de 100 procent opkomst uit”, lacht stembureaulid Gerrit van der Hoef. Hij krijgt gelijk, want op hetzelfde moment meldt Aart Bredenoord uit Welsum zich. „Ik heb acht kilometer gefietst om hier te stemmen”, zegt Bredenoord, die gelijk koffie met koek krijgt. „Dat doe ik altijd.”

’Gezellig’

Even later stapt Trudy Barnard, echtgenote van Gerrit van der Hoef, de huiskamer binnen. De zesde stemmer van de dag. „Even mijn stem uitbrengen voordat ik naar het werk ga”, zegt Barnard terwijl ze haar man begroet en van hem het stemformulier krijgt uitgereikt. „Altijd gezellig hier. Maar ik laat me niet uit over de politieke thema’s hoor”, lacht de eigenaresse van een kledingzaak in het nabijgelegen buurtschap Vorchten.

De polarisatie lijkt aan Marle voorbij te gaan deze woensdagochtend. Hoewel er best veel thema’s spelen waarover een stevig debat wordt gevoerd. Want niet alleen stikstof is in de provincie een belangrijk verkiezingsthema.

Wolven

Samen met de provincies Drenthe en Friesland schreef Overijssel in februari in een brief aan minister Van der Wal dat ze hun natuurgebieden niet geschikt vinden voor wolven. Marle is een stukje Overijssel aan de Gelderse kant van de IJssel, tegen de Veluwe aan. „Hier in de buurt is de wolf inmiddels ook al enkele keren gesignaleerd. Maar dit speelt eigenlijk vooral in de kop van Overijssel”, weet Westhoff.

Als de stemmers Barnard en Bredenoord zijn vertrokken, verlaten de stembureauleden hun posities weer en nemen zij plaats op de fauteuils in de woonkamer. „Kan wel een uur duren voordat de volgende stemmer zich meldt”, zegt Van der Hoef.