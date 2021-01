Vrachtwagen kantelt op N387, wegdek vol met bieten

Binnenland

Zeeuwse man (43) dodelijk aangereden na lege tank

Een automobilist is donderdagavond in Oostburg (Zeeland) om het leven gekomen door een botsing met een voertuig. Het ongeluk was op de Lange Heerenstraat rond 22.00 uur. Het gaat om een 43-jarige man uit Aardenburg, die pech had en vermoedelijk naar huis wilde lopen. Een 25-jarige vrouw zag de man o...