Auto en trein botsen: dode en grote ravage op spoor Schiedam

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het slachtoffer vermoedelijk de bestuurder van de auto, maar een zegsvrouw kon dat nog niet bevestigen. Na de aanrijding vloog de auto in brand, die na enige tijd is geblust. De hulpdiensten rukten massaal uit. De ravage op het spoor was groot.

Het ongeluk gebeurde op het spoor in de buurt van de Kerkweg. Hoe het heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De ruim 200 passagiers in de trein zijn opgevangen, zo meldt de Veiligheidsregio.

„Voor zover bekend zijn er in de trein geen gewonden gevallen”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. „Er is één overledene. Vermoedelijk gaat dat om de inzittende van de auto, maar dat is nog niet bevestigd.”

De ravage aan de Kandelaarweg is groot, zo is te zien op foto’s. Er liggen brokstukken op het spoor. De hulpverlening, zo laat de woordvoerder van de Veiligheidsregio weten, concentreerde zich vooral op de treinreizigers, onder wie ook kinderen. Er zaten ruim tweehonderd passagiers in de trein. Zij zijn er na lang wachten uitgehaald.

Een van de inzittenden laat weten dat na de botsing iedereen werd verzocht zo snel mogelijk naar de achterkant van de trein te gaan vanwege brandgevaar. „Je kon goed merken dat de trein vol over de auto en onderdelen heen reed, het schudde en trilde aan alle kanten.”

Opvanglocatie

Het werd een hele logistieke operatie, want de passagiers moeten hun reis natuurlijk vervolgen, legde de woordvoerder uit. „Alle passagiers zijn opgevangen en inmiddels met pendelbussen vervoerd naar stations.”

Het gaat om de spoorverbinding tussen Delft en Schiedam. Bij de bewaakte wegovergang staan slagbomen. Hoe het heeft kunnen gebeuren is onduidelijk.

