Auto en trein botsen: grote ravage op spoor Schiedam

De ravage aan de Kandelaarweg is groot, zo is te zien op beeldmateriaal. Er liggen brokstukken op het spoor; de brandweer en medici verlenen hulp. Ook de politie is ter plaatse. Of er gewonden of doden zijn te betreuren, is nog niet duidelijk.

In de trein zou brand uitgebroken zijn. Passagiers worden eruitgehaald.

Het gaat om de spoorverbinding tussen Delft en Schiedam. Bij de wegovergang staan slagbomen. Tussen Delft Campus en Schiedam Centrum rijden er de rest van de avond geen treinen, meldt de NS.

