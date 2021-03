Nederlander vast in Nigeria op verdenking van fraude met olietanker

Pieter B. en zijn Nigeriaanse vrouw Nkechi. Ⓒ EFCC

Port Harcourt - Een 61-jarige Nederlander is in Nigeria aangeklaagd vanwege een grootscheepse fraude met een olietanker. Pieter B. blijft met zijn Nigeriaanse vrouw in voorlopige hechtenis na een zitting bij het federale hooggerechtshof in de stad Port Harcourt.