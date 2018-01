Charmeoffensief Turkije richting Europa

Ankara stuurt momenteel verzoenende boodschappen naar West-Europa. Cavusoglu zei tegen het Duitse persbureau DPA dat hij denkt dat Berlijn en Ankara bereid zijn de relatie te normaliseren. Cavusoglu noemde zijn Duitse collega Sigmar Gabriel „een persoonlijke vriend waarmee je het niet overal over eens hoeft te zijn.” Gabriel heeft Cavusoglu uitgenodigd te komen praten in zijn thuis, de Nedersaksische plaats Goslar.

Cavusoglu waarschuwde wel dat zijn land zich niet laat bedreigen. Een van de knelpunten in de relatie is de gevangenhouding van de Duitse journalist Deniz Yücel. Hij zit al meer dan tien maanden vast in Turkije. Cavusoglu zei dat hij ook niet blij was dat er nog steeds geen aanklacht is geformuleerd, maar daar gaat de rechterlijke macht over.

Erdogan liet zich afgelopen week opvallend positief uit over de relatie met Nederland. „We hebben geen probleem met Duitsland, Nederland of België”, zei hij volgens de krant Hürriyet tegen journalisten. „Integendeel: de mensen die in de regeringen van die landen zitten, zijn mijn oude vrienden.”