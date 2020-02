Landen stoppen met sturen post naar China door coronavirus

Zwitserland, Denemarken, Georgië, Griekenland, Roemenië, Servië, Singapore en Spanje hebben laten weten dat ze leveringen aan China stopzetten.

„We volgen de situatie nauwgezet en werken samen met postbedrijven om deze obstakels hopelijk te overwinnen”, aldus de Wereldpostunie, die verantwoordelijk is voor het postnetwerk in 192 landen. „Dit is niet alleen een postprobleem, maar een groot handelsprobleem.”

De Chinese postdienst zei eerder dat het veilig was om post uit China te accepteren, omdat coronavirussen „niet lang overleven op objecten.”

