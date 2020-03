Man rijdt auto in rivier tien minuten nadat hij rijbewijs heeft

Op beelden is te zien hoe Zhang al slingerend een brug oprijdt en vrijwel meteen het water in stort. De man verklaarde later appjes van vrienden aan het lezen te zijn. Ze feliciteerden hem met het behalen van zijn rijbewijs...

Gelukkig voor Zhang hield hij, behalve een schouder die uit de kom was, niets ernstigs over aan het ongeluk. „Terwijl ik aan het rijden was, probeerde ik mijn telefoon te pakken en wilde wat berichten lezen toen ik twee mensen voor me zag op de brug. Ik werd nerveus en ging opeens naar links. Gelukkig bleef de auto een tijdje drijven. De deur aan mijn kant ging niet open dus ik moest de deur aan de passagierskant open schoppen. Anders was ik er misschien niet uitgekomen.”

Omstanders wisten Zhang op het droge te helpen en voorzagen hem van droge kleren. De politie moest eraan te pas komen om de auto uit het water te vissen. Het is onduidelijk of de Chinees een boete krijgt. Volgens de Daily Mail staat er in China op het gebruiken van je telefoon tijdens het rijden een boete van zo’n 25 euro en twee punten op zijn rijbewijs.