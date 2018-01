’Honderden gevangenen Boko Haram ontsnapt’

De gevangenen zijn vanaf diverse locaties in het noordoosten van het land ontsnapt en dat waarschijnlijk over een langere periode, meldt de BBC-correspondent. President Buhari had in zijn nieuwsjaarsspeech al gezegd dat de islamitische terreurbeweging Boko Haram verslagen is, onder meer door recente legeracties. Eind november nog zijn ruim tweehonderd mensen bevrijd uit handen van Boko Haram.

Regeringstroepen leveren in het noordoosten Nigeria al geruime tijd verbeten strijd met de jihadisten van Boko Haram, berucht door onder meer gijzelings- en zelfmoordacties. Die hebben al zeker 20.000 slachtoffers gemaakt.

In 2014 zijn in één klap bijna driehonderd meisjes ontvoerd uit de plaats Chibok. Die actie leidde wereldwijd tot grote woede.