Foto’s op Instagram verraden vrouw (22), boete van 7300 euro

De vrouw vloog op 12 oktober van Manchester naar haar familie op Jersey. In plaats van direct in quarantaine te gaan totdat een tweede test ook negatief bleek te zijn, wat op dat moment moest volgens de regels, besloot ze wat te gaan eten in een restaurant. Het etentje werd vervolgens vastgelegd en gedeeld op Instagram. Ook ging ze een middagje shoppen.

Later werd ontdekt dat de passagier die naast haar zat in het vliegtuig positief getest was op het coronavirus. Autoriteiten deden meerdere pogingen om Ingram te bereiken, omdat ze in quarantaine zou moeten gaan. Een team ging zelfs bij het door haar opgegeven adres langs, maar ze bleek niet thuis te zijn.

Toen Ingram eindelijk haar telefoon opnam, werd ze meteen gearresteerd. De vrouw moest zich voor de rechter verantwoorden. Ze pleitte schuldig te zijn aan vier overtredingen. Ingram ging akkoord met een boete van 7300 euro in plaats van zes maanden cel. De foto’s die ze op Instagram geplaatst had, dienden als bewijs.

„Jammer dat iemand de gezondheid van anderen in gevaar brengt nadat ze geïnformeerd is om in quarantaine te gaan. Deze boete laat zien dat we overtreders streng aanpakken”, aldus een woordvoerder van het traceerteam tegen de Daily Mail.