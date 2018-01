’Opnieuw beloning voor tip in moordzaak-Van Boxtel’

Dat heeft de vader van Van Boxtel gezegd tegen het Brabants Dagblad.

De 32-jarige Eindhovenaar werd op 7 mei in het afgelopen jaar bij zijn huis door twee mannen opgewacht en van dichtbij doodgeschoten. Het slachtoffer was een bekende in het criminele milieu. De politie denkt dat hij een rol speelde in de hennephandel. Voor zijn dood zei hij dat hij zich bedreigd voelde.

Geen oplossing

„We hopen met deze beloning betrokkenen te bewegen om cruciale informatie met ons te delen. De gedachte dat de moordenaar van onze zoon nog steeds vrij rondloopt, is echt met geen pen te beschrijven”, aldus de vader.

In juli loofde de hoofdofficier van justitie een beloning van 20.000 euro uit. Het politieonderzoek heeft nog geen oplossing opgeleverd.