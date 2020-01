Vlammen slaan uit pand vlak bij Centraal Station Amsterdam

De brand woedt in een pand aan de Prins Hendrikkade, volgens AT5 in het art'otel amsterdam. De brandweer is inmiddels ter plaatse met bluswagens. Ook de politie is erbij.

Een woordvoerder van Brandweer Amsterdam-Amstelland bevestigt de brand. Er worden ontruimingen verricht. „Meer informatie volgt heel snel”, vertelt ze telefonisch aan De Telegraaf.

Het vuur trekt veel bekijks van voorbijgangers. Op sociale media worden talloze video’s en foto’s van de brand gedeeld.

Later meer.